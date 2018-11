USA: 13 UCCISI. TERRORISMO?

giovedì 8 novembre 2018CALIFORNIA - Almeno dodici persone sono state uccise oggi durante una sparatoria avvenuta nella contea di Ventura, in California, Stati Uniti. Secondo lo sceriffo Geoff Dean, la polizia ha trovato ''undici vittime'' e un numero ancora imprecisato di feriti. ''Non abbiamo idea se ci sia un legame con il terrorismo'', ha aggiunto Dean ai giornalisti, il che lascia supporre vi siano indagini in tal senso. Le indagini sono attualmente in corso e non lo escludono. Tra le vittime del massacro, compiuto con tecnica ''militare'' vi sarebbe anche il vice sceriffo, sergente di polizia Ron Helus, che l'anno prossimo sarebbe andato in pensione. Il killer sarebbe anch'esso deceduto nella sparatoria. Lo sceriffo della contea di Ventura, Geoff Dean, riferisce anche che l'assalitore era già morto all'interno del locale quando gli agenti di rinforzo sono arrivati. Testimoni dicono che l'autore della strage avrebbe lanciato dei fumogeni prima di aprire il fuoco con armi automatiche. La polizia ha inoltre riferito che al momento dell'assalto nel 'Borderline Bar & Grill' c'erano centinaia di persone che partecipavano a una festa di studenti, chiamata 'College Country Night', che si svolte ogni mercoledi' sera. Il capitano di polizia Garo Kuredjian ha rivelato che le prime segnalazioni sulla sparatoria sono arrivate alle 23.20 di ieri sera (le 8.20 di stamani in Italia). Nelle ultime settimane, nel corso della campagna elettorale per le elezioni di medio termine, gli Stati Uniti sono stati colpiti da gravi episodi di violenza come il caso dei pacchi-bomba, la strage nella sinagoga di Pittsburgh e l'omicidio di due donne in un centro yoga della Florida.