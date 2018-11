GDF IN LOMBARDIA INFORMATICA

giovedì 8 novembre 2018MILANO - Il Nucleo di polizia tributaria della Gdf di Lodi sta effettuando una serie di perquisizioni e acquisizioni nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Milano che vede indagato, da quanto si e' appreso, per turbativa d'asta e corruzione Giorgio Caielli, ex presidente di Lombardia informatica, societa' partecipata della Regione Lombardia, ed ex segretario della Lega a Gallarate (Varese). L'inchiesta, coordinata dal pm di Milano Giovanni Polizzi, vede al centro la presunta turbativa di una gara d'appalto, assegnata ad ottobre, per sistemi informatici (computer, software e assistenza tecnica) di strutture sanitarie nella quale Lombardia Informatica ha svolto il ruolo di stazione appaltante. Indagati anche un consulente informatico della societa' partecipata della Regione e due responsabili della societa' Service Trade, che non ha vinto la gara d'appalto.