PLAFONIERE D'ORO IN REGIONE

giovedì 8 novembre 2018BARI - Con tutte le difficoltà e le emergenze a cui dovrebbe far fronte la Regione Puglia, certamente in cima alla lista non c'è l'acquisto di plafoniere per la sede regionale, e per di più pagate uno sproposito. Invece, è accaduto. Così il Codacons annuncia che presenta oggi un esposto alla Procura della Repubblica di Bari e alla Corte dei Conti regionale sul caso delle cosiddette 'plafoniere d'oro' acquistate per la nuova sede del Consiglio regionale della Puglia che - secondo l'associazione dei consumatori - ''sarebbero costate ai contribuenti la bellezza di 637 euro l'una, per un totale un milione di euro''. Nell'esposto il Codacons chiede di ''utilizzare ogni strumento investigativo affinche' si accerti se nei fatti esposti siano ravvisabili responsabilita' penalmente rilevanti'', e contestualmente di ''disporre il sequestro delle plafoniere, nonche' il contratto di vendita e appalto tra Regione Puglia e ditta Regent''. Ai magistrati contabili chiede, invece, di provvedere ''al controllo urgente sugli atti relativi al predetto contratto di appalto e di vendita tra l'Ente Regione Puglia e la ditta Regent, con contestuale emissione di provvedimenti urgenti e accertamento di eventuali illeciti commessi ai danni dell'Erario''.