SPAGNA: BANCHE FRAGILISSIME

giovedì 8 novembre 2018Il governo spagnolo ha approvato un decreto legge per modificare la norma che disciplina il pagamento dell'imposta di bollo sui mutui e fare in modo che i costi dell'atto non ricadano sui clienti ma sulle banche. L'esecutivo di Pedro Sanchez ha cosi' risposto alla Corte suprema che, martedi' pomeriggio, due giorni fa, ha ribaltato la sentenza emessa a meta' ottobre secondo cui l'onere della tassa dovrebbe ricadere sulle banche e non sui clienti. Lo rendo noto il quotidiano ''El Pais'', aggiungendo che il primo ministro ha inoltre annunciato che presentera' in Parlamento una proposta di legge per creare una ''autorita' indipendente a tutela dei clienti delle banche'', un organismo preposto alla protezione dei cittadini rispetto ad eventuali abusi e contenzioni del sistema finanziario. Sanchez ha poi rivolto dure critiche all'indirizzo dei magistrati che si sono occupati del caso: ''Penso che la Corte Suprema debba riflettere sul dibattito sollevato sulla sua credibilità'', ha detto. Intanto le associazioni di consumatori hanno deciso di presentare ricorso ai giudici di Lussemburgo.''L'Europa e' una possibilità da giocare, perchè e' molto probabile che rettificherà la sentenza dell'alto tribunale spagnolo'', ha dichiarato Jesu's Arriaga, dello studio legale Arriaga y Asociados. Resta il fatto che le banche spagnole abbiano seri problemi a pagare questa tassa, che per molte di esse rappresenterebbe un grave problema di bilancio, data la fragilità dei conti.