MORTO MEDICO, UMILE EROE

giovedì 8 novembre 2018CORLEONE - Ritrovato il corpo di Giuseppe Liotta, il pediatra palermitano disperso sabato, nel corso dell'ondata di maltempo che si era abbattuta sulla Sicilia occidentale, mentre si recava all'ospedale di Corleone per prendere servizio. Il corpo, riferiscono i carabinieri, e' stato ritrovato tra Corleone e Roccamena. Liotta e' la tredicesima vittima dell'ondata di maltempo che ha sconvolto il versante occidentale della Sicilia lo scorso weekend. In questi quasi cinque giorni di ricerche, iniziate gia' sabato sera, sono state impegnate un centinaio di persone tra forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civili, Croce rossa e volontari. ''Quello che temevamo e' purtroppo accaduto. La tragica fine di Giuseppe Liotta, che rende ancora piu' pesante il gia' drammatico bilancio della calamita' dei giorni scorsi, e' avvenuta mentre il professionista andava a compiere il proprio dovere di medico ospedaliero, malgrado l'inclemenza del tempo. Un atto di alto senso civico che voglio sottolineare con forza. La comunita' siciliana e' vicina ai familiari del dottor Liotta, in questo momento di grande dolore''. Lo dichiara il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. I medici di Palermo in lutto dopo la notizia del ritrovamento del corpo del collega Giuseppe Liotta. ''Vogliamo ricordarlo quale simbolo di tenacia e impegno di un'intera categoria perche' un medico, superando anche le proprie paure, e' sempre pronto a prestare le sue cure ovunque serva la sua presenza, mettendo a repentaglio anche la propria vita. Ed e' cio' che Giuseppe ha fatto'', dice il presidente dell'Omceo di Palermo, in rappresentanza di tutti i consiglieri.