LOMBARDIA: DANNI PER 60 MLN

giovedì 8 novembre 2018MILANO - Ammontano a 60 milioni di euro i danni subiti dalla Lombardia per via dell'ultima ondata di maltempo. A spiegarlo e' stato l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, nel corso del convegno 'Urbanistica nella Lombardia del futuro' sul tema della ''rigenerazione urbana come paradigma di sviluppo''. Un convegno, ha spiegato l'assessore, che deve essere l'inizio di una serie di incontri per fa si' che, in tema di programmazione urbanistica, ''si ragioni con un ampio respiro''. Foroni ha ricordato la recente approvazione della legge sul consumo del suolo in Lombardia e come l'obiettivo a lungo termine sia raggiungere lo zero, in linea con le indicazioni europee. Anche perche' la Lombardia ha un territorio ''ad alta vocazione agricola''. ''Non voglio scagliare la prima pietra - ha proseguito -, ma lo dico da ex sindaco: nel periodo pre crisi, alla meta' degli anni 2000 lo sviluppo urbanistico non e' stato ordinato'': Al convegno erano presenti Anci Lombardia, Unione Province Lombarde e rappresentanti della Consulta regionale Lombarda degli Ordini degli architetti e della Consulta regionale degli Ordini degli ingegneri della Lombardia.