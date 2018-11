2 ITALIANI SALVANO BURBERRY

giovedì 8 novembre 2018Dopo aver sofferto per anni di un crollo delle vendite, migliorano ora i conti di Burberry, il gruppo di lusso britannico che ha visto nel primo semestre aumentare il suo utile netto del 42% di 132 milioni di sterline (152 mln di euro). E anche se il suo fatturato e' calato del 3%, sono state ridotte le spese operative del 6%, la qual cosa ha ridato respiro ai conti, salvando l'azienda. E' questo il risultato raggiunto dal produttore dei leggendari trench che dopo anni di stagnazione, ha dato il benservito al suo direttore creativo Christopher Bailey al quale sono succeduti due italiani: Marco Gobbetti, ex capo del marchio di abbigliamento e pelletteria di lusso Cèline di proprieta' di LVMH, e il designer Riccardo Tisci, gia' Givenchy. I due hanno, secondo gli investitori, il merito di aver portato una rinfrescata al gruppo britannico e come ha affermato Gobbetti, ''le prime reazioni sono state eccezionali dalla critica, dalla stampa e dai clienti alla nostra nuova visione creativa e alla prima collezione di Riccardo''. Grazie alla nuova collezione, pare che i ricavi del gruppo nei negozi del brand sono aumentati del 3%. Il tutto contenendo i costi.