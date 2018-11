PRESCRIZIONE: ECCO SOLUZIONE

giovedì 8 novembre 2018''Nessuno ha mai detto che non si discute di prescrizione, ma solo che serviva legarla alla durata certa dei processi: ora c'e' sintonia e siamo gia' al lavoro sulla scaletta delle prossime riunioni per mettere a punto una riforma complessiva del processo penale''. Lo ha detto il ministro Giulia Bongiorno, al termine del vertice di Palazzo Chigi, osservando che la discussione sulla ''prescrizione accelerera' i lavori per la messa a punto della riforma''. ''Si farà una legge delega per il processo penale con tempi certi, entro dicembre 2019 ci sarà una legge per tempi certi nel processo. Intanto ci sarà l'approvazione del ddl anticorruzione con la prescrizione, che entrerà in vigore un anno dopo. La novità è nel collegamento, non ha vinto o perso nessuno ma c'è stata sintesi e armonia'' ha aggiunto Giulia Bongiorno al termine del vertice a Palazzo Chigi. ''L'accordo - ha precisato - permetterà di avere un sistema armonico, che è quello che volevamo, è un accordo per noi positivo''. ''La delega sul processo penale - ha precisato - scade un mese prima dell'entrata in vigore della norma sulla prescrizione così tutti sono garantiti. La prescrizione sarà in vigore dal 2020''. ''Lega e M5s hanno gli stessi obiettivi, ci siamo seduti al tavolo e in 20 minuti abbiamo trovato la soluzione'', ha concluso, parlando di ''riunione serena, pacata e densa di argomenti di natura strettamente tecnica''.