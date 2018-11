POLACCHI, BASTA INGHILTERRA

mercoledì 7 novembre 2018Un nuovo sondaggio ha rivelato che solo il 3% dei polacchi e' oggi interessato a lasciare il Paese per andare a vivere e a lavorare nel Regno Unito. La ricerca, elaborata dall'agenzia per il lavoro Work Service, riferiscono i media polacchi, ha mostrato che la percentuale di polacchi interessata a emigrare a Londra e' crollata del 16% in un anno, dal 19% del 2017 al 3% attuale. Secondo l'agenzia, l'incombente ''ritiro dall'Unione europea'' di Londra ''ha avuto un impatto forte'' sulle preferenze di emigrazione dei polacchi. Lo studio ha confermato, invece, la Germania come destinazione top per i polacchi desiderosi di emigrare. Germania che ha mantenuto, con il 23,3% delle preferenze, la testa della classifica, malgrado un calo del 9% anno su anno. Al secondo posto, la Norvegia, con il 15,6% delle preferenze, seguita dalla Svezia (14,7%), che ha fatto un balzo enorme negli ultimi mesi. ''La Svezia - conclude lo studio - non era mai stata indicata'' come destinazione preferita ''da piu' del 5% del campione della ricerca del Work Service''.