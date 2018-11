GIORNALISTA RAI AGGREDITA

mercoledì 7 novembre 2018ROMA - Roberta Spinelli, inviata del programma di Rai 1 ''Storie Italiane'', e' stata aggredita in diretta tv mentre si trovava, insieme alla troupe, all'ex fabbrica Penicillina, nel quartiere di San Basilio, a Roma, stabile in abbandono occupato da migranti ma anche spacciatori e senzatetto. ''Stiamo bene, ci hanno aggredito fisicamente, ma non ci fermera' di certo qualche calcio'', queste le prime parole della giornalista calabrese dopo l'aggressione. Sgomenti e preoccupati, durante il collegamento, la conduttrice del programma, Eleonora Daniele, e il pubblico in studio. ''Roberta, allontanati'', si e' affrettata a dire la conduttrice di ''Storie italiane'' alla giornalista e all'operatore che la accompagnava. I due, dopo essere stati circondati da alcune persone che occupano lo stabile, si sono allontanati dall'ex fabbrica, dove nei giorni scorsi un ragazzo senegalese e' precipitato nella tromba delle scale da un'altezza di 7 metri al culmine di una lite. ''Solidarieta' e vicinanza alla collega Roberta Spinelli, che non si e' tirata indietro dal fare sino in fondo il proprio lavoro di cronista, puntando i riflettori laddove ce n'e' piu' bisogno'' viene espressa dal segretario generale aggiunto della Federazione nazionale della stampa italiana e segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria, Carlo Parisi, e dal responsabile della Legalita' per la Fnsi, Michele Albanese, che invitano Roberta a ''proseguire con il suo impegno al servizio della verita'''.