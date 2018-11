COLDIRETTI: ARRIVA PRANDINI

mercoledì 7 novembre 2018''Congratulazioni al neo presidente di Coldiretti, Ettore Prandini. La sua esperienza e la sua conoscenza del territorio rappresentano un valore aggiunto per tutto il comparto agricolo nazionale. Ringrazio il presidente uscente Roberto Moncalvo per il prezioso contributo apportato in questi anni; un lavoro che, sono certo, continuera' a portare avanti all'interno dell'associazione''. Cosi' il ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio. ''Con il neo-presidente - aggiunge il ministro - proseguiro' la proficua collaborazione su temi cruciali per il Ministero: la tutela del Made in Italy agroalimentare, la valorizzazione dei nostri territori in sinergia con lo sviluppo del turismo e la promozione delle nostre eccellenze in Europa e nel Mondo. Nei prossimi mesi ci attendono importanti sfide. Penso alla discussione della nuova Pac, alla revisione dei trattati internazionali, al rafforzamento dei controlli sulla filiera e sul web. Sara' fondamentale lavorare insieme, coinvolgendo tutti, ognuno per le sue competenze: industria e cooperative di trasformazione delle materie prime, grande distribuzione, piccole e medie imprese''.