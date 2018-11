SENATO ORA TUTTO PER TRUMP

mercoledì 7 novembre 2018Negli Usa, i repubblicani hanno rinsaldato il controllo del Senato per altri due anni con una maggioranza che diventa ancora piu' conservatrice grazie alla vittoria dei candidati fedeli al presidente Donald Trump. Trump rafforza la sua presa al Senato. Il rappresentante del North Dakota, Kevin Cramer, e il businessman dell'Indiana Mike Braun - entrambi alleati devoti del capo della Casa Bianca - hanno conquistato seggi che erano dei democratici, sconfiggendo rispettivamente Heidi Heitkamp e Joe Donnelly. Cramer e' stato reclutato personalmente da Trump, mentre Braun ha fatto campagna elettorale sul modello del tycoon, presentandosi come un outsider intenzionato a ristrutturare Washington. In Missouri, Josh Hawley, procuratore generale repubblicano, ha rimosso il senatore democratico Claire McCaskill. Come Cramer, Hawley ha promosso le posizioni di Trump sul commercio, nonostante le critiche mossegli dal settore agroalimentare, preoccupato della guerra dei dazi. In Tennessee, Marsha Blackburn, repubblicana e trumpiana, ha sconfitto Phil Bredesen, famoso ex governatore, che si era battuto contro la politica dei dazi di Trump.