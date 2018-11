DL SICUREZZA PASSA AL SENATO

mercoledì 7 novembre 2018Il governo ha incassato la fiducia del Senato posta sul dl ''Sicurezza''. I si' sono stati 163, i no 59, gli astenuti 19. Provvedimento passa alla Camera. la maggioranza Lega-M5S ha votato compatta. ''E la prescrizione? Io sono abituato a rispettare gli impegni presi. Nel contratto di governo c'e' la riforma della giustizia e la riforma prescrizione. L'unica cosa che non voglio e' che ci siano processi eterni. La prescrizione va cambiata ma io voglio una giustizia che abbia tempi certi. Sono sicuro che troveremo una quadra, non litigheremo e porteremo a casa anche la riforma della giustizia'' ha dichirato Matteo Salvini, Ministro degli interni, in un'intervista al Giornale Radio (Rai Radio1). Nell'intervista Salvini ha parlato anche del decreto sicurezza: ''Sono felice. Mi ero impegnato ad approvare questo decreto che porta piu' sicurezza nelle nostre citta', che mette un argine all'immigrazione fuori controllo e rispedisce a casa furbetti e delinquenti. Ci siamo. C'e' un decreto sicurezza e immigrazione che sara' un passo in avanti. C'e' una maggioranza forte, stabile, coesa di cui vado orgoglioso''.