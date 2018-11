CDU AL 24,5% E SPD AL 13,5%

mercoledì 7 novembre 2018BERLINO - L'annuncio dato il 29 ottobre scorso dal cancelliere tedesco e leader dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Angela Merkel, sul proprio ritiro progressivo dall'attivita' politica non pare fermare il declino dell'Unione, il blocco conservatore formato da Cdu e Unione cristiano-sociale (Csu). Un sondaggio pubblicato ieri, 6 novembre, dall'istituto demoscopico tedesco Insa da' infatti l'Unione al 24,5 cento dei consensi, ossia mezzo punto percentuale in meno rispetto alla scorsa settimana. La medesima flessione e' registrata dal Partito socialdemocratico tedesco (Spd), che con l'Unione forma la Grande coalizione al governo della Germania da marzo scorso. I socialdemocratici si attestano al 13,5 per cento. I Verdi cedono un punto e scendono al 19 per cento, mentre Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche tra elettori che prima votavano per la Cdu-Csu, cresce al 16,5 per cento, guadagnando oltre un punto percentuale. Seguono la Sinistra e il Partito liberaldemocratico (Fdp), rispettivamente all'11 e 10 per cento. Gli altri partiti tedeschi ottengono complessivamente il 5,5 per cento delle preferenze.Unione e Spd insieme si attestano al 38 per cento: in caso di nuove elezioni, la Grande coalizione non avrebbe quindi la maggioranza e per raggiungerla dovrebbe stringere un'alleanza con un altro partito.