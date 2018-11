RIVOLTA CONTRO MACRON

mercoledì 7 novembre 2018PARIGI - In Francia aumenta la collera degli automobilisti dopo che il governo ha annunciato nuovi rincari dei carburanti. Per contenere il malcontento, il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto alcune misure per aiutare le famiglie in difficoltà. ''Il governo non si sbaglia'' ma ''e' necessario aiutare i nostri cittadini più modesti che non hanno scelta'' ha detto il presidente francese, ma le sue parole se possibile hanno ancor più esacerbato gli animi. Tra i provvedimenti vi e' ''l'indennità chilometrica'' per le persone che ogni giorno fanno più di 30 o 40 chilometri per recarsi al lavoro, ma è di difficilissima applicazione e farraginosa nel meccanismo attuativo. Macron ha fatto sapere che il governo sta riflettendo su come modificare un dispositivo gia' esistente. Il capo dello Stato ha inoltre dichiarato che verra' migliorato il dispositivo di aiuti per le bollette di gas ed elettricità, anche in questo caso senza specificare nè come nè quando. Intanto, per il 17 novembre e' stata indetta la mobilitazione dei gilet gialli: in diverse parti della Francia gli automobilisti protesteranno rallentando il traffico ed esponendo dei gilèt di emergenza sul loro cruscotto. La protesta prevede blocchi stradali, manifestazioni e distribuzione di volantini. Negli uffici del governo e dei ministeri dell'Economia e della Transizione ambientale i tecnici stanno gia' lavorando per capire come applicare le proposte di Macron. ''Gli annunci del presidente hanno messo il sistema in tensione'' ha detto un ministro a condizione di anonimato al quotidiano francese ''Le Figaro''. E la popolarità di Macron continua a cadere, ora scesa a meno del 20%.