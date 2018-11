SPAGNA: GIUDICI & BANCHE...

mercoledì 7 novembre 2018MADRID - La Corte suprema spagnola fa marcia indietro e, dopo settimane di polemiche e tensioni, stabilisce che l'imposta di bollo sui mutui debba essere a carico dei clienti e non delle banche. La sentenza, emessa dalla sezione del contenzioso amministrativo dopo due giorni di intenso dibattito, e' passata con una risicata maggioranza, ovvero 15 voti a favore e 13 contrari. La notizia trova oggi ampio spazio su tutta la stampa spagnola che sottolinea il cambio di passo dopo il verdetto del 18 ottobre che, spazzando via 20 anni di giurisprudenza, aveva decretato che dovessero essere gli istituti di credito i responsabili del pagamento della tassa sui mutui. I banchieri e le cooperative hanno plaudito alla decisione della Corte suprema, ritenendo che ''preservi la sicurezza giuridica necessaria per il corretto funzionamento del mercato''. In una dichiarazione, il settore ha evidenziato che l'alto tribunale ha dato seguito alle ''normative vigenti da oltre 20 anni'' mentre le associazioni dei consumatori hanno lanciato dure accuse ai giudici che si sono occupati del caso. Secondo l'Ocu, la decisione danneggera' milioni di famiglie e mettera' in discussione la sicurezza giuridica oltre che la stessa indipendenza della magistratura rispetto al potere finanziario. Per questo motivo, l'organizzazione ha rivendicato le dimissioni immediate del presidente, il magistrato Luis Di'ez-Picazo, per la ''disastrosa gestione'' della questione. Dello stesso avviso anche l'Associazione di banche, casse di risparmio e assicurazioni, secondo cui la posizione presa dalla Corte suprema e' ''strana e anomala''.