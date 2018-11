UE S'ACCORGE DEL RISO...

martedì 6 novembre 2018Esprime soddisfazione Confagricoltura per le conclusioni dell'inchiesta della Commissione europea sulle importazioni del riso da Cambogia e Myanmar (Pma) in base alle quali proporra' al voto dei 28 Paesi l'applicazione della clausola di salvaguardia a tutela della filiera risicola europea. Il presidente dell'organizzazione agricola Massimiliano Giansanti parla di ''un risultato importante, frutto di un grande lavoro, che ha coinvolto risicoltori, cooperative, trasformatori e istituzioni. Ci auguriamo- aggiunge- prosegua anche in futuro''. Confagricoltura dice inoltre che la ''la Commissione ha dovuto prendere atto dell'esistenza di un danno reale provocato al riso europeo dalle importazioni a dazio zero da Cambogia e Myanmar ed e' disponibile dunque a revocare dal 2019, per tre anni, le esenzioni dai dazi per questi Paesi, proponendo di applicare una tariffa doganale pari a 175 euro per tonnellate per il primo anno ed in misura ridotta per il secondo e terzo anno''. Viene ricordato inoltre ''che l'Italia e' il principale Paese produttore di riso dell'Unione europea e da alcuni anni sta subendo le conseguenze di un massiccio aumento delle importazioni, in particolare quelle provenienti dall'area asiatica con specifico riferimento a Myanmar e Cambogia''. ''La situazione - si precisa ancora- e' determinata in gran parte dalle concessioni unilaterali della Ue ai paesi meno avanzati (Pma) effettuate in base alle norme Eba, poiche' in questo caso, di fatto, si concretizzano con l'esenzione totale dei dazi doganali nell'export verso l'Europa''. L'organizzazione agricola conclude che nei ''mesi scorsi risultava che circa il 70% del riso importato nella Ue non paga tariffe doganali!