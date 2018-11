USA:1.000 MILIARDI IN REGALI

martedì 6 novembre 2018Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, le spese effettuate dai consumatori americani durante la stagione dello shopping natalizio supereranno quest'anno i mille miliardi di dollari. Stando a dati elaborati dalla societa' di ricerca eMarketer, le vendite al dettaglio in Usa raggiungeranno quota 1.002 miliardi di dollari nel periodo che va dal primo novembre scorso al 31 dicembre prossimo. Si tratta di un rialzo di quasi il 6% rispetto allo stesso periodo del 2017, ''il piu' alto dal 2011''. A dare una spinta al dato sono un tasso di disoccupazione ai minimi del 1969 (al 3,7% sia a settembre sia a ottobre), una crescita dei salari (il mese scorso al top del 2009 su base annua, +3,1%), e una fiducia dei consumatori ai massimi del 2000 (almeno secondo il dato del Conference Board del mese scorso). Le previsioni di eMarketer arrivano mentre monta la preoccupazione per il destino di retailer tradizionali a fronte delle bancarotte di Sears e Toys 'R' Us e della chiusura di sempre piu' negozi come quelli di Lowe's. Chiaramente la concorrenza dei colossi online Amazon ed eBay pesa. Tuttavia, eMarketer si aspetta che in questa stagione natalizia i negozi tradizionali si difendano bene con un aumento delle vendite del 4,4% a 878,38 miliardi. ''Anche se il commercio online continuera' a vedere una crescita a doppia cifra, le vendite nei negozi tradizionali dovrebbero andare particolarmente bene'', ha spiegato l'analista della societa' di ricerca, Andrew Lipsman.