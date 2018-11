POLONIA:VITTORIA DEL GOVERNO

martedì 6 novembre 2018VARSAVIA - Contrariamente a quanto la stampa italiana ha scritto, le elezioni amministrative in Polonia non sono state affatto una sconfitta per il partito della nuova destra polacca al governo, ma tutto al contrario una vittoria. Il segretario del partito di governo polacco Diritto e giustizia (PiS) Jaroslaw Kaczynski ha valutato come un grande successo i risultati ottenuti dalla sua formazione nelle recenti elezioni amministrative. Il leader della destra conservatrice, citato dall'agenzia ''Pap'' ha ringraziato tutti coloro che hanno preso parte alle elezioni dei governi locale ed hanno organizzato la campagna elettorale per PiS. Il segretario ha sottolineato che l'alta affluenza alle urne e' stata il risultato del rafforzamento della democrazia in Polonia. ''Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a queste elezioni, indipendentemente da come hanno votato'', ha detto Kaczynski.