PROCURA GENERALE: NO 2 PAPA'

martedì 6 novembre 2018No al riconoscimento in Italia del provvedimento con cui la Corte di Giustizia dell'Ontario aveva stabilito la genitorialita' del secondo papa' di due bimbi nati in Canada. E' la posizione espressa dalla procura generale della Cassazione davanti alle sezioni unite civili della Suprema Corte, chiamate oggi a esaminare il caso, dopo la pronuncia dei giudici d'appello di Trento che, nel febbraio 2017, avevano dato il loro via libera alla trascrizione dell'atto sul riconoscimento del secondo papa', sulla base dell'''interesse superiore del minore''. La procura generale di 'Palazzaccio' ha chiesto di annullare la sentenza della Corte d'appello trentina, con l'accoglimento dei ricorsi presentati dal pg e dal sindaco di Trento e dal ministero dell'Interno: nella requisitoria scritta, lunga 61 pagine, si evidenzia che la ''gestazione per altri'' e' ''contraria all'ordine pubblico'', come riferisce l'avvocato Alexander Schuster, legale dei due papa', e che la tutela dell'''interesse superiore del minore'' puo' essere attuata in tali casi ricorrendo a iter differenti, quali ''l'adozione in casi particolari''. La decisione delle sezioni unite e' attesa per le prossime settimane: come accade per tutti i procedimenti civili, la sentenza viene resa nota soltanto con il deposito delle motivazioni.