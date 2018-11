FONTANA: E' PURA DEMAGOGIA

martedì 6 novembre 2018MILANO - E' ''demagogia pura'' utilizzare richiedenti asilo nella manutenzione del verde pubblico. Ne e' convinto il presidente della Regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana, che ha risposto a una domanda su una mozione della Lega in Consiglio regionale che chiede di premiare gli enti locali che non fanno ricorso a richiedenti asilo ma a manutentori professionisti del verde pubblico. Oggi all'ordine del giorno del Consiglio regionale, infatti, ci sono due mozioni contrapposte di Lega e Pd. Quella del Carroccio ''impegna'' la giunta ad attivarsi per verificare le ''modalita' di utilizzo di richiedenti asilo'' per la gestione del verde, in particolare ''sul possesso delle necessarie ed apposite qualifiche professionali, sui requisiti previdenziali ed assicurativi''. E poi viene chiesto di fare pressione sul governo ''affinche' nei percorsi di formazione inerenti lavori di cura e decoro dei beni comuni venga data priorita' ai disoccupati italiani''. Il documento del Pd, invece, ''impegna la giunta'' a favorire presso i Comuni ''la diffusione'' delle attivita' di ''utilita' pubblica svolte volontariamente da cittadini, nonche' da richiedenti asilo''. A margine di un evento a Palazzo Pirelli, Fontana sulla questione ha sottolineato: ''Sono tutte iniziative fine a se stesse. Cercare di trovare una giustificazione con dei finti lavori per i richiedenti asilo... bisogna avere un progetto di integrazione vera e utile, altrimenti sono toppe che si mettono al buco che c'e'. Mi sembra demagogia pura''.