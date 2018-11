BAVIERA:GOVERNO CONSERVATORE

martedì 6 novembre 2018MONACO DI BAVIERA - Tanto rumore per nulla: i verdi restano all'opposizione, Csu e conservatori tradizionalisti al governo. Nessuna sorpresa: Markus Soeder e' stato rieletto governatore della Baviera. Al Landtag l'esponente di spicco della Csu (il partito ''fratello'' bavarese della Cdu di Angela Merkel) ha ottenuto 110 voti su 202. Ottantanove i voti contrari. Alle elezioni regionali dello scorso 14 ottobre, la Csu aveva segnato un forte calo di consensi, perdendo la maggioranza assoluta conquistata nel 2013. Per il nuovo governo della Baviera, i cristiano-sociali hanno concluso un accordo di coalizione con i Freie Waehler (i ''liberi elettori'' conservatori e tradizionalisti che non si configurano come un vero e proprio partito ma si presentano unitariamente alle elezioni), escludendo dalle trattative i Verdi della giovane Katharina Schulze, nonostante questi ultimi siano usciti dalle urne come seconda forza politica nella regione. Soeder, 51 anni, era stato eletto ministro-presidente della Baviera la prima volta lo scorso marzo, quando il suo predecessore nonche' leader della Csu Horst Seehofer era andato a Berlino, come ministro dell'Interno del governo Merkel. Entrato nel Landtag nel 1994, il conservatore Soeder e' stato dal 2008 al 2011 ministro bavarese per l'ambiente e la salute, dal 2011 al 2018 ministro delle Finanze e dello sviluppo regionale. I conservatori tradizionalisti hanno posizioni simili all'AfD, ma sono stati preferiti al partito della nuova destra tedesca perchè altrimenti sarebbe caduto il governo Merkel a Berlino, in quanto l'Spd aveva chiaramente posto il ''veto''.