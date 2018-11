3 MILIARDI DANNI MALTEMPO

martedì 6 novembre 2018RAPALLO - ''Il passaggio dal sistema dell'emergenza a quello della prevenzione e' fondamentale. Quel che mi preme oggi pero' e' il post emergenza, conteggiare i danni, valutare la possibilita' di attivare il fondo di solidarieta' dell'Ue. Io penso che il computo generale dei danni nelle varie regioni sia superiore ai 3 miliardi''. Lo ha detto il ministro felle Infrastrutture Danilo Toninelli, a Rapallo, a margine di un sopralluogo nei comuni del Tigullio piu colpiti dal maltempo. ''Le emergenze sono tante da nord a sud'' ha detto il ministro ribadendo che bisogna affrontarle ''nella stessa maniera in cui abbiamo affrontato il dramma di Genova. Abbiamo messo i soldi sufficienti e necessari per far ripartire una citta' cosi' importante, abbiamo messo le modalita' di semplificazione delle procedure con un commissario. Quindi utilizziamo il modello Genova anche sulle tante altre emergenze. Risolviamo i problemi bene e velocemente''.