CORTE UE: CHIESA PAGHI L'ICI

martedì 6 novembre 2018L'Italia dovrà recuperare il gettito dell'Ici non pagata dalla Chiesa. A stabilirlo è stata la Corte di Giustizia europea che ha annullato la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale Ue del 2016 che avevano stabilito ''l'impossibilità di recupero dell'aiuto''. Nel 2012 la Commissione ha dichiarato che l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (Ici) concessa dall'Italia agli enti non commerciali (come gli istituti scolastici o religiosi) che svolgevano, negli immobili in loro possesso, determinate attività (quali le attività scolastiche o alberghiere) costituiva un aiuto di Stato illegale. La Commissione non ne ha tuttavia ordinato il recupero, ritenendolo assolutamente impossibile. La Commissione ha affermato, inoltre, che l'esenzione fiscale prevista dal nuovo regime italiano dell'imposta municipale unica (Imu), applicabile in Italia dal primo gennaio 2012, non costituiva un aiuto di Stato. Ora la Corte Ue ''annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui esso ha convalidato la decisione della Commissione di non ordinare il recupero dell'aiuto illegale concesso con l'esenzione dall'Ici e annulla, di conseguenza, la decisione della Commissione''.