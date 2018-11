BATTISTI PRESTO ESTRADATO

martedì 6 novembre 2018BRASILE - Il presidente eletto del Brasile, Jair Bolsonaro, fara' ''tutto cio' che e' legalmente possibile'' per estradare Cesare Battisti in Italia ''immediatamente''. L'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, ha ricordato Bolsonaro riportando i contenuti di un incontro con l'ambasciatore italiano a Brasilia, Antonio Bernardini, ''ha deciso, all'ultimo minuto del suo mandato, di concedere lo status di rifugiato a un terrorista italiano chiamato Cesare Battisti. Quel che ho detto, e' che da parte nostra faremo tutto cio' che e' legale per restituire questo terrorista all'Italia''. Battisti - un ''bandito'' e un ''criminale'' - ''tornera' in Italia, si', immediatamente'', ha detto il futuro capo dello stato ricordando, nel corso delle dichiarazioni rese a ''Tv Band'' che la questione e' ora in mano alla Corte suprema (Supremo tribunal federal, Stf). Nella stessa giornata di lunedi', il procuratore generale della repubblica, Raquel Dodge, ha chiesto che l'Alta corte dia priorita' all'esame del caso fissando una data certa per un pronunciamento che dovrebbe mettere fine a un lungo percorso giuridico.