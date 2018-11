78% FRANCESI CONTRO MACRON

martedì 6 novembre 2018PARIGI - In Francia cresce la protesta contro l'aumento de prezzo del carburante che scattera' a partire dal primo gennaio prossimo. Il presidente francese Emmanuel Macron, che è responsabile degli aumenti, ora non sa come fare a calmare gli animi in vista della giornata di mobilitazione del 17 novembre, ribattezzata come ''il movimento dei gilet gialli''. In diverse citta' del paese gli automobilisti rallenteranno il traffico locale tenendo sul cruscotto un gilet di emergenza. In un 'intervista rilasciata a un gruppo di quotidiani locali, Macron si e' detto ''particolarmente sensibile alla collera di coloro che devono spostarsi per lavorare'', ma intanto la sovrattassa resta. Ai microfoni della radio Europe 1, Macron ha dichiarato di voler aiutare i cittadini francesi penalizzati da questi aumenti instaurando una forma di ''indennita' chilometrica''. ''Sono sensibile a due categorie di cittadini. Quelli che hanno difficolta' nel riscaldarsi e quelli che devono prendere la macchina tutti i giorni per andare a lavorare'', ha poi aggiunto. Ma sono tentativi di ''aggiustamento'' giudicati ''ridicoli'' dalla maggioranza dei francesi. In questo contesto i partiti di opposizione stanno attaccando il governo sostenendo la mobilitazione del 17 novembre. Secondo un recente sondaggio pubblicato da ''Le Figaro'', il 78 per cento dei francesi approva la protesta. Macron e' stato piu' volte interpellato e criticato pubblicamente da cittadini presenti su questo argomento nel corso del tour in Francia che questa settimana lo vede impegnato nei luoghi dove si e' combattuta la Grande Guerra in occasione del centenario dell'armistizio.