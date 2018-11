MARKIT: EUROZONA IN FRENATA

martedì 6 novembre 2018Con un valore di 53,1 punti il dato finale dell'Indice IHS Markit PMI della produzione composita nell'Eurozona di ottobre mostra il livello della crescita dell'economia dell'eurozona più basso da oltre due anni. Il valore - sebbene superiore rispetto alla recente stima flash di 52.7 - segna un calo rispetto ai 54,1 punti del mese precedente ed un record negativo da settembre 2016. Entrambi i settori manifatturiero e terziario hanno registrato a ottobre un valore più basso di crescita. Dopo settembre, il manifatturiero ha registrato un calo della produzione, posizionandosi sul più basso valore di crescita in quasi quattro anni. Nonostante livelli elevati, il settore terziario ha registrato la crescita più lenta dall'inizio del 2017. A livello nazionale, l'incremento maggiore dell'attività è stato di nuovo quello irlandese, anche se i valori di produzione hanno registrato il tasso più lento in sette mesi. Sia la Francia che la Spagna hanno indicato rialzi dell'attività più consistenti, con una crescita rimasta superiore alla loro rispettiva media storica. La Germania invece ha assistito ad un crollo della crescita ai minimi degli ultimi cinque mesi segnando inoltre il valore minimo registrato già un'altra volta in più di due anni. Allo stesso tempo, l'Italia ha evidenziato il primo calo dell'attività dalla fine del 2014.