LA BCE COSTRETTA AD AGIRE...

lunedì 5 novembre 2018La Bce ha ritirato la licenza alla Pilatus Bank, l'istituto di credito su cui stava indagando Daphne Caruana Galizia, la giornalista uccisa da un'autobomba il 16 ottobre 2017 dopo aver portato alla luce la corruzione politica e le tecniche di riciclaggio dell'isola. Lo scandalo ha sollevato il timore che i sistemi finanziari di alcuni Stati membri dell'Unione europea siano diventati porte d'accesso per il riciclaggio di denaro sporco. La mossa della Bce arriva diversi mesi dopo che Seyed Ali Sadr Hasheminejad, il proprietario e amministratore delegato della banca, di origine iraniana, e' stato accusato negli Stati Uniti di aver organizzato un piano per eludere le sanzioni contro l'Iran, incanalando illegalmente piu' di 115 milioni di dollari dal Venezuela alle societa' controllate dall'Iran. La Pilatus Bank, che ha aperto i battenti nell'isola nel 2014, e' uno strano animale finanziario, una private bank, con sede a Londra, che gestisce gli affari di clienti molto importanti, tra cui quelli del presidente azero Ilham Alivey e del suo ministro Kamaladdin Heydarov. Le autorita' europee stanno ora, dopo anni di assoluto lassismo, cercando di intervenire timidamente, comunque, per reprimere il riciclaggio di denaro sporco, in seguito a un'ondata di scandali bancari scoperti in Estonia, Lettonia e Malta. In molti casi, però, tra cui quello della Pilatus bank, sono state le autorità statunitensi a svolgere un ruolo chiave nella scoperta delle presunte attivita' bancarie illecite. L'Eba, dopo aver svolto indagini - si potrebbe dire ob torto collo - su questa banca operante a Malta, ha accusato le autorità dell'isola di carenze ''sistematiche'' nella gestione del caso Pilatus.