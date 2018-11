PRESCRIZIONE SALVA CORROTTI

lunedì 5 novembre 2018''Qualcuno, anche tra i magistrati, ha cambiato opinione. Io resto dell'idea che vada realizzata una seria riforma della prescrizione''. E' l'opinione del magistrato Nino di Matteo. Intervistato dal Fatto quotidiano, Di Matteo, che appoggia la proposta del Guardasigilli Bonafede di sospendere dopo la sentenza di primo grado il decorrere dei tempi che azzerano i processi per prescrizione, spiega: ''In Italia c'e' la sostanziale impunita' di molti reati che riguardano la pubblica amministrazione e la corruzione. La stragrande maggioranza di questi processi si conclude con la dichiarazione di intervenuta prescrizione. Questo e' molto grave. Perche' il fenomeno corruttivo s'intreccia con i reati delle organizzazioni criminali e dunque finisce per favorire le mafie''. ''Poi - continua - perche' cosi' mortifichiamo le attese dei cittadini che si aspettano che la pubblica amministrazione sia condotta secondo i criteri stabiliti dalla Costituzione, cioe' il buon andamento e l'imparzialita'. Questa impunita' crea una giustizia a due velocita', efficace e a volte addirittura spietata con i deboli, invece con armi completamente spuntate nei confronti dei delitti dei colletti bianchi''.