OSTAGGI IN UFFICIO POSTALE

lunedì 5 novembre 2018PIEVE MODOLENA - (REGGIO EMILIA) Uno dei cinque dipendenti dell'ufficio postale all'interno del quale Francesco Amato, condannato pochi giorni fa a 19 anni di carcere nell'ambito maxi-processo di 'Ndrangheta Aemilia, si è asserragliato stamattina armato di coltello, una donna, è stata fatta uscire dalla filiale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia. Secondo quanto si apprende, appena uscita la donna ha avuto un mancamento ed è stata soccorsa dal 118. Amato, sul cui capo, dopo la condanna, pendeva un ordine di carcerazione, aveva fatto perdere le proprie tracce fino a stamani. Entrando nella filiale, Amato avrebbe gridato ''sono quello condannato a 19 anni in Aemilia'', brandendo un coltello da cucina e minacciando la direttrice della filiale. All'esterno dell'ufficio postale i carabinieri, la polizia e il pm Iacopo Berardi assieme al procuratore capo Marco Mescolini stanno trattando con l'uomo. Si valuta l'intervento di forze speciali. Francesco Amato, 55 anni, e' stato condannato il 31 ottobre a 19 anni e un mese di reclusione nel processo Aemilia, con l'accusa di essere uno degli organizzatori dell'associazione 'ndranghetistica. Assieme al fratello Alfredo, secondo i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Bologna era ''costantemente in contatto con gli altri associati (e della famiglia Grande Aracri) in particolare per la commissione su richiesta di delitto di danneggiamento o minaccia a fini estorsivi, commettendo una serie di reati''. Nel 2016, all'inizio del processo, lo stesso Amato aveva affisso un cartellone provocatorio davanti al tribunale di Reggio Emilia, scritto a pennarello e pieno di invettive.