BANCHE SPAGNOLE IN BILICO

lunedì 5 novembre 2018La sezione dei contenziosi amministrativi della Corte suprema spagnola si riunisce oggi per sbrogliare una intricata matassa e stabilire chi dovra' pagare la controversa tassa sui mutui. La decisione e' rimasta in sospeso dal 19 ottobre scorso, da quando il magistrato Luis Di'ez-Picazo ha deciso di rivedere il criterio stabilito il giorno prima secondo il quale dovesse essere la banca, e non il cliente, a farsi carico dell'imposta. La notizia trova ampio spazio su tutti i principali quotidiani spagnoli che seguono molto da vicino la questione che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio terremoto per l'interno sistema finanziario del paese. A fare chiarezza sulla questione, saranno oggi i 31 giudici della sezione preposta che dovranno decidere se confermare la precedente sentenza, per la quale l'imposta di bollo deve essere pagata dalla banca in qualita' di principale beneficiario dell'atto, o tornare alla giurisprudenza precedente per la quale la tassa e' responsabilita' del cliente. Se sceglieranno la prima opzione, i magistrati dovranno inoltre specificare se la misura dovra' essere o meno retroattiva e, in questo caso, con quale portata. Questo, impatterà violentemente sulle già fragilissime banche spagnole, con la possibilità di una crisi economica e quindi finanziaria, nonostante la Spagna segua alla lettera le ''indicazioni'' della Commissione Ue.