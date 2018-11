DOMANI AMERICANI AL VOTO

lunedì 5 novembre 2018WASHINGTON - Le elezioni di meta' mandato degli Stati Uniti, che si terranno domani, martedi' 6 novembre, sono ampiamente considerate una sorta di referendum sui primi due anni del presidente in carica, e lo scenario che sembrano profilare i sondaggi e' un Congresso diviso per la vittoria dei Democratici alla Camera dei Rappresentanti e la conferma della maggioranza dei Repubblicani al Senato. I Democratici, che ormai da mesi vedono ridimensionarsi la speranza di una ''onda blu'' che assegni loro il controllo di entrambe le camere, hanno visto calare ulteriormente i loro consensi negli ultimi sondaggi, ma paiono forse in grado di invertire i rapporti di forza alla Camera. Secondo l'ultimo sondaggio Washington Post-Abc News, i Democratici hanno perso slancio mantenendosi comunque avanti di 7 punti, al 50 per cento contro il 43per cento, numeri confermati anche da altre rilevazioni. Il verdetto contrastante che potrebbe uscire dalle urne, scrive il quotidiano ''Wall Street Journal'', sarebbe in parte il risultato di un riallineamento politico delle ''due Americhe''. Infatti le aree suburbane, dove Trump e' generalmente impopolare, saranno cruciali nella lotta per il controllo della Camera, mentre le aree agricole, dove si concentra maggiormente il sostegno al presidente, avranno piu' influenza nella competizione per il Senato. Resta il fatto, che i medesimi sondaggisti che oggi danno la probabile vittoria dei democratici alla Camera, diedero per certa la vittoria di Hillary Clinton alla Casa Bianca.