DEF ITALIA PER TUTTA LA UE

lunedì 5 novembre 2018Il quotidiano britannico ''Financial Times'' pubblica oggi in prima pagina un'intervista al vicepresidente del Consiglio, ministro del Lavoro e degli Affari sociali e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, il quale si dice convinto che la legge di stabilita' approvata dal governo e respinta dalla Commissione europea diventerà ''una ricetta'' per rilanciare la crescita dell'Europa. Inoltre, secondo Di Maio, l'Ue e' pronta per abbandonare le politiche di austerità e abbracciare misure basate sull'aumento del deficit portate avanti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il capo politico del Movimento 5 stelle afferma poi che il braccio di ferro tra Roma e Bruxelles sulla legge di stabilita' si risolverà con il dialogo prima delle elezioni europee di maggio 2019. A tal riguardo, Di Maio ritiene che il voto dimostrerà la fine del consenso politiche dell'austerità attuate nell'Ue. ''Se la ricetta funziona qui'', ha sottolineato Di Maio, ''allora anche altri paesi europei vorranno applicare la ricetta dell'Italia''. Il vicepresidente del Consiglio si e' quindi detto convinto che la coalizione di governo tra M5S e Lega durera' per l'intera legislatura ed ha rivelato che il Movimento 5 Stelle sta lavorando con altri partiti europei per formare un nuovo gruppo al prossimo Parlamento europeo basato su una piattaforma politica anti-austerità con l'obiettivo di ''scuotere'' l'attuale classe dirigente dell'Ue. ''Il nuovo gruppo parlamentare a Strasburgo avrà al centro politiche espansive per il lavoro, il reddito, il benessere sociale e l'ambiente, e' su questi principi che vogliamo costruire una nuova Europa'' ha concluso il vice premier Di Maio.