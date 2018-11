GOLDMAN SACHS ATTACCA ITALIA

lunedì 5 novembre 2018MILANO - Secondo Goldman Sachs gli utili delle banche italiane sono destinati a contrarsi ulteriormente a causa della minor crescita dei prestiti, dei costi di funding piu' alti e della progressiva scadenza dei prestiti Tltro della Bce, che hanno assicurato al sistema italiano una importante raccolta a costi bassissimi. Per questa ragione, secondo quanto riporta Bloomberg, Goldman Sachs ha tagliato da 'neutral' a 'sell' (vendere) sia Intesa Sanpaolo, i cui risultati secondo la banca Usa saranno soggetti al deterioramento del contesto macroeconomico, che Bper. Unicredit resta cosi' l'unica banca italiana che Gs consiglia di acquistare, facendo riferimento a valutazioni basse e possibile crescita dei profitti grazie al taglio dei costi. Il report della banca Usa pesa su tutto il comparto a Piazza Affari, con Intesa (-2,1%) e Bper (-4%) che si collocano, assieme a Banco Bpm (-2,7%), in fondo al listino. Goldman Sachs è una delle principali banche d'affari dedita alla speculazione a livello mondiale. Alcuni analisti segnalano questa azione odierna come un modo per speculare sui titoli bancari italiani.