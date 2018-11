MALTEMPO: 9 MORTI IN SICILIA

domenica 4 novembre 2018PALERMO - CASTELDACCIA - Tragedia nel palermitano a Casteldaccia dove, a causa dell'esondazione del fiume Milicia, 9 persone sono morte in una casa di campagna. Si tratta di padre, madre, figli e nonni. I loro corpi sono stati recuperati dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Le vittime della tragedia di Casteldaccia sono Federico Giordano, 15 anni; la madre Stefania Catanzaro di 32 anni, moglie di Giuseppe Giordano che è riuscito a salvarsi; il nonno Antonino Giordano, 65 anni e la moglie Matilde Comito di 57; Rachele Giordano, di un anno; Marco Giordano, 32 anni e la sorella Monia Giordano, 40 anni; Francesco Rugò, che aveva soltanto 3 anni e Nunzia Flamia di 65 anni. A confermare l'accaduto è il sindaco di Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto parlando con Livesicilia: ''E' una tragedia spaventosa, il Milicia è un piccolo fiume con una portata molto limitata d'acqua. Non ha mai rappresentato un pericolo e quella di ieri a Casteldaccia non è stata una giornata molto piovosa. Si tratta di un fiume che nasce nella zona di Ciminna - spiega -, sembra che sia arrivata una improvvisa piena che ha sorpreso le persone all'interno della villetta''.