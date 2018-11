AFRICANO SPACCIA A RAGAZZINI

sabato 3 novembre 2018LUCCA - Spacciava hashish in un giardino pubblico vicino alle scuole a giovanissimi acquirenti: per questo un cittadino marocchino è stato arrestato e condotto in carcere con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, aggravata dall'aver commesso il fatto in prossimità di luoghi frequentati dai più giovani. Nell'ambito dei controlli dall'Arma dei Carabinieri in occasione della manifestazione Lucca Comics & Games per garantire all'evento una cornice quanto più possibile di sicurezza e legalità, i militari hanno arrestato, nel primo pomeriggio di ieri, un marocchino, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo straniero, in possesso di un documento provvisorio di soggiorno in quanto richiedente asilo, sebbene dimorante in una località della Garfagnana, ha deciso di raggiungere Lucca attratto dalle migliaia di giovani che occupano in questi giorni le vie della città. L'extracomunitario è stato individuato dai carabinieri in piazza Aldo Moro all'interno di un giardino attrezzato con giochi per bambini, nelle immediate vicinanze dell'edificio che ospita una scuola primaria e media inferiore. I militari hanno così notato che il giovane marocchino ha ceduto involucri ad alcuni giovani e nel momento in cui hanno deciso di sottoporlo a controllo lo hanno sorpreso in possesso di diverse bustine di hashish per un peso complessivo di circa 40 grammi. Date le circostanze di tempo e di luogo, lo straniero è stato prontamente tratto in arresto con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, aggravata dall'aver commesso il fatto in prossimità di luoghi frequentati dai più giovani. Al momento si trova detenuto.