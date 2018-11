ZAIA: SERVONO SOLDI, TANTI

sabato 3 novembre 2018VENEZIA - Il rischio fuga degli abitanti ''e' la vera tragedia''. Lo afferma il Governatore del Veneto Luca Zaia in una intervista al Gazzettino nella quale rileva che il disastro causato dal maltempo nel bellunese ha portato ''la nostra montagna sull'orlo del burrone. Servono soldi, tanti''. Per Zaia bisogna ''ridare motivazioni ai ragazzi e ai cittadini'' ed indica, tra l'altro i mondiali di sci come una delle possibilita' ed in prospettiva anche le Olimpiadi invernali del 2026. Sul fronte della ricostruzione, Zaia rileva ''se avessi le risorse subito servirebbe qualche anno per ripulire. E poi decenni per veder ricrescere gli alberi''. Sul come agire Zaia pensa allo schema del 2010 quando fu allagata Vicenza e gran parte del veronese e padovano. Cosi' ''qui ci vogliono un salvadanaio, un commissario, il coinvolgimento dei sindaci''. Sul fronte economico il Governatore si dice ''convinto che il Governo ci dara' i soldi, se non ce li ha si inventera' qualche cosa. Lasciare la montagna cosi' sarebbe come abbandonare un pezzo del Veneto, come se glielo dessimo all'Austria''. E poi sulla solidarieta', con l'apertura di un conto corrente e l'sms solidale ''chiederemo - conclude Zaia - che tutti ci diano una mano''