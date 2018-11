GIANNI FAVA LASCIA POLITICA

sabato 3 novembre 2018Lascia la politica Gianni Fava, ex sfidante 'nordista' e contestatore della svolta nazionale di Matteo Salvini all'ultimo congresso della Lega, nel maggio del 2017. Non ricandidato in Regione Lombardia e neanche in Parlamento a marzo scorso, l'ex assessore lombardo all'Agricoltura segue l'esempio del 'suo' governatore Roberto Maroni: annuncia di aver lasciato tutti gli incarichi politici e di avere intenzione di ''cambiare vita''. ''Mi sono dimesso da consigliere comunale a Viadana. E' stata una scelta difficile ma ponderata a lungo', scrive in un lungo 'post' su Facebook. ''Sono entrato in un consiglio comunale per la prima volta da sindaco nel novembre del 1993. Avevo 25 anni e un entusiasmo incontenibile. Da allora ho avuto ruoli istituzionali a tutti i livelli ininterrottamente per un quarto di secolo. Altri 25 anni facendo il sindaco, consigliere provinciale a Mantova, consigliere comunale a Pomponesco, Sabbioneta e Viadana, parlamentare e presidente di commissione, assessore regionale in Lombardia. Una carriera bellissima ed emozionante. Una carriera che ho scelto di concludere cosi'. Ora mi aspettano nuove sfide nel mondo del lavoro e gli impegni mi porteranno per lunghi periodi lontano da questo territorio. ''La mia scelta - prosegue Fava - servira' anche a permettere a questa comunita' di poter voltare pagina definitivamente ed affrontare le prossime sfide con una classe dirigente completamente rinnovata e al passo coi tempi. Ammetto di difettare di modernita'''. ''Sono legato ad un'idea della politica che non trova riscontro nella situazione attuale e non posso fare altro, coerentemente con la mia storia, che prenderne atto e lasciare posto ad altri - riconosce''.