BORSA +1,76% SPREAD A 287

venerdì 2 novembre 2018Piazza Affari, gia' positiva nella prima parte della seduta sui segnali distensivi tra Stati Uniti e Cina sul fronte commerciale, allunga il passo. Il Ftse Mib, complice anche il fatto che lo spread tra i rendimenti di BTp decennali e Bund e' sceso sotto quota 290 punti (al momento e' a 287 punti), sale dunque dell'1,76% e si conferma la migliore in Europa (Parigi +1,3%, Francoforte +1,47%, Londra +0,8% e Madrid +0,98%). A fare da traino a Milano sono i rialzi superiori al 5% di Moncler e Fca. La prima e' spinta dal fatto che un disgelo tra Washington e Pechino potrebbe evitare pressioni sui consumi cinesi, compresi quelli nel comparto moda e lusso, mentre la casa automobilistica corre dopo i dati superiori alle previsioni sulle immatricolazioni negli Stati Uniti e in attesa di quelli relativi all'Italia, in arrivo oggi. Sempre nella galassia Agnelli-Elkann a passo rapido anche Cnh Industrial (+3,88%), Exor (+3,13%) e Ferrari (+0,66%). Vanno in generale bene le banche prima dei risultati degli stress test, che secondo le previsioni daranno esito positivo per i grandi istituti italiani.