TOTI: STOP A TASSE E MUTUI

venerdì 2 novembre 2018GENOVA - ''Il danno e' molto ingente, proprio perche' e' dovuto a un'azione di grandi proporzioni con una violenta burrasca, la pioggia e il mare. Se i danni per gli interventi immediati sono stati stimati in alcune decine di milioni, i danni al 'sistema ligure' e' stimabile in alcune centinaia di milioni''. Lo ha detto il governatore Giovanni Toti parlando a Portofino dopo il sopralluogo effettuato per i danni occorsi al borgo durante l'eccezionale ondata di maltempo che si e' abbattuta sulla costa ligure lunedi' scorso.''Per l'estate prossima Portofino sarà restituita ai turisti'' ha aggiunto presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, mentre era a bordo dell'imbarcazione della Guardia costiera con cui stava raggiungendo Portofino, rimasta isolata dopo l'ondata di maltempo. ''Non sarà cosa facile, né rapidissima'', ha sottolineato Toti. ''Per non lasciare isolato il paese in caso di mareggiate, apriremo la strada sussidiaria sul monte dietro Portofino'', ha spiegato Toti. Ma il punto forse più rilevante riguarda l'aspetto economico: ''Stiamo elaborando con il governo lo stato di emergenza - ha detto Toti -. Qui è già stato il Capo dipartimento della protezione civile Borrelli nelle scorse ore e abbiamo fatto un accurato sopralluogo. Stiamo elaborando l'ordinanza di protezione civile che in genere contiene misure di quel tipo: oltre agli aiuti per i sindaci per quelle che si definiscono somme urgenze - il ristoro delle somme spese per liberare le strade, per le pulizie straordinarie - ci sono poi la sospensione di tasse, utenze, mutui''.