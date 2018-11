SCHIFO: LABURISTI ANTISEMITI

venerdì 2 novembre 2018Funzionari di Scotland Yard hanno avviato indagini preliminari su una lista di 45 messaggi online contenenti offese di sospetto tenore antisemita scritti da militanti o simpatizzanti del Partito Laburista britannico per verificare se alcuni di questi configurino ipotesi di ''reato di odio''. Lo ha detto oggi alla Bbc la comandante Cressida Dick. Si tratta di un elenco di episodi al centro di accertamenti disciplinari da parte degli organi interni dello stesso Labour che era filtrato sui media a settembre e che la radio Lbc aveva poi trasmesso alla polizia. Al momento non risultano soggetti incriminati, ma Dick ha comunque precisato che Scotland Yard ''non indaga il Labour'' bensi' i singoli autori dei messaggi. Fra i casi citati dalla Bbc, quello di una persona che in un chat prende di mira una deputata laburista ebrea come ''una sionista radicale che odia la gente civile'' e che meriterebbe di essere ''presa a calci''. Il Labour - il cui leader, Jeremy Corbyn, esponente della sinistra interna e storico sostenitore della causa palestinese, e' stato al centro di accuse di antisemitismo da parte di alcune delle maggiori organizzazioni della comunita' ebraica britannica, di esponenti del suo stesso partito Labuor e di altri partiti e anche del governo israeliano - ha reagito rivendicando il diritto di chiunque si senta vittima o sia testimone di possibili reati di rivolgersi alla polizia, ma è una difesa molto debole. Il vice-leader laburista Tom Watson ha dal canto suo dichiarato che chiunque scriva messaggi come quelli richiamati dalla Bbc debba essere escluso dal partito laburista e punito ''con tutta la forza della legge''. Già, ma non lo ha mai fatto finora.