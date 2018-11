CATALOGNA, CADE REATO GRAVE

venerdì 2 novembre 2018Svolta nel processo istituito dalla giustizia spagnola contro i politici catalani arrestati lo scorso anno per aver promosso il referendum illegale sull'indipendenza della Catalogna. L'Avvocatura di Stato ha deciso di ritirare l'accusa di ribellione e di chiedere ai magistrati di procedere contro i leader separatisti per i soli reati di sedizione e appropriazione indebita. La notizia trova ampio spazio su tutte le prime pagine dei quotidiani spagnoli che sottolineano come la decisione arrivi a pochi giorni dalla presa di posizione del presidente del governo, Pedro Sanchez, e della sua vice, Carmen Calvo, che, durante un dibattito parlamentare, hanno dichiarato di non essere d'accordo con l'accusa di ribellione in quanto, a loro avviso, avrebbe implicato l'uso di armi. Il documento dell'Avvocatura respinge nei fatti un reato gravissimo, che comporta fino a 30 anni di carcere, a favore della sedizione, definita dal Codice penale come una rivolta ''tumultuosa'', che prevede solo lievi pene. Il presidente del Partito Popolare (Pp), Pablo Casado, e' stato il primo dei principali leader dell'opposizione a reagire scrivendo su Twitter che ''e' indubbio che il governo umilia la Spagna costringendo l'Avvocatura di Stato a prendere le distanze dall'ufficio del procuratore''. Per il leader della formazione di centrodestra, le indebite pressioni fatte dal premier Sanchez mostrano con evidenza la sua ''incapacita''' di presiedere il governo. Da qui la richiesta di elezioni anticipate. Durante una manifestazione a Huelva, Casado ha poirincarato la dose, sostenendo anche che tale pratica e' il prezzo che Sanchez ha dovuto pagare ai suoi alleati di governo per mantenere la poltrona.