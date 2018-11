TRUMP: ESERCITO SPARERA'

venerdì 2 novembre 2018WASHINGTON - Il presidente americano, Donald Trump, ha detto che i soldati da lui inviati sul confine tra Usa e Messico potranno aprire il fuoco contro i migranti ''violenti'' che magari lanceranno semplicemente pietre. Perche' per lui i sassi vanno ''considerati come armi. Non c'e' molta differenza''. E sostenendo che la ''carovana'' di persone partite dall'America centrale non riuscira' a entrare illegalmente negli Stati Uniti, il leader Usa ha spiegato che la sua amministrazione punta a impedire di concedere l'asilo a coloro che riusciranno a mettere invece piede su suolo statunitense. Per Trump, il sistema dell'asilo (quello che le migliaia di persone in marcia puntano a ottenere e che viene concesso a prescindere dal fatto che l'ingresso in Usa del migrante sia avvenuto legalmente o meno) e' ''sfruttato''. Parlando ieri nel pomeriggio americano dalla Casa Bianca, Trump ha inoltre promesso che i migranti in arrivo illecitamente in Usa saranno detenuti in ''tendopoli'' enormi sul confine con il Messico che secondo lui sono in costruzione. ''Li terremo li'. Non li faremo entrare nel nostro Paese''.