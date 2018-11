TEMPACCIO FINO AL 9 NOVEMBRE

giovedì 1 novembre 2018Il maltempo che ha colpito l'Italia dal 29 ottobre proseguira' anche nei prossimi giorni. Domani, venerdi' 2 novembre, giornata di commemorazione dei defunti, come spiegano i meteorologi del sito Ilmeteo.it un intenso fronte perturbato colpira' il Centro Nord con piogge diffuse, moderate e con nubifragi previsti su Lazio e Toscana. Piovera' ancora sulle Alpi mantenendo ancora alto il rischio idrogeologico. Nel corso del weekend, nonostante la pressione tendera' ad aumentare, le piogge non abbandoneranno il nostro Paese. Sabato si avra', nella prima parte del giorno, perturbazione con piogge al Nord e in Toscana, nel pomeriggio continuera' a piovere in Piemonte e comincera' a peggiorare su Sardegna e Sicilia con temporali forti. Domenica, ancora piogge sul Piemonte, forte maltempo sulle due isole maggiori, ma nel pomeriggio le precipitazioni raggiungeranno il resto del Sud e tutto il Centro. Antonio Sano', direttore e fondatore del sito ilmeteo.it avvisa che nemmeno la prossima settimana tornera' la stabilita' atmosferica, se non da venerdi' 9. Fino ad allora, infatti, altre perturbazioni giungeranno sull'Italia portando piogge. Da venerdi' l'alta pressione tornera' decisa ad espandersi regalando qualche giorno di bel tempo, la cosiddetta 'estate di san Martino'.