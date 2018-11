ALLE QUESTURE: PIU' RIMPATRI

giovedì 1 novembre 2018Era attesa da qualche settimana la sollecitazione-richiamo ai Questori, da parte del Capo della Polizia, per ''..un costante monitoraggio dei flussi regolari d'ingresso nel nostro Paese e anche negli altri Stati aderenti all'accordo di Schengen anche mediante una effettiva attività di rimpatrio degli stranieri che non hanno titolo all'ingresso o a fermarsi nel nostro Paese''. E' arrivata, così, la circolare (n.400.B/1 Div/2018/9.1 del 26 ottobre scorso) della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, a firma del Prefetto Gabrielli nella sua veste di Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Il ministro dell'interno Salvini ha dato l'input. La circolare in questione è ''tecnica'', ha come oggetto le ''istruzioni operative '' finalizzate alle ''attività volte al rimpatrio degli stranieri'' e ricorda come ''il tema dei rimpatri costituisca una priorità istituzionale'' per la quale ''non a caso, si è provveduto all'introduzione di nuovi strumenti normativi con il decreto legge 4 ottobre 2018 n.113'' (che prevede tra l'altro l'aumento dei tempi di trattenimento nei Cpr da 90 a 180 giorni). Si tratta, come noto, del cosiddetto decreto Salvini che ha unificato in un unico provvedimento, attualmente all'esame del Parlamento, i due decreti sull'immigrazione e sulla sicurezza. Esplicito l'invito rivolto a tutti i Questori, dopo aver richiamato due precedenti circolari del dicembre 2016 e gennaio 2017 sulle attività di controllo delle forze di polizia per il rintraccio degli stranieri in posizione irregolare a ''..valutare i risultati conseguiti nell'anno in corso in rapporto ai dati relativi del 2017''.