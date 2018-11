BORSA BENE, SPREAD BENISSIMO

giovedì 1 novembre 2018Partenza al rallentatore per gli indici azionari europei nel giorno di Ognissanti sulla scia dell'andamento debole delle piazze asiatiche ma Piazza Affari e' al momento la migliore guidata da Tim. Il focus resta sulle trimestrali, su tutte quella che diffondera' Apple a mercati Usa chiusi, mentre sul fronte macro attenzione all'attivita' manifatturiera Usa di settembre e al meeting della Banca di Inghilterra. Piazza Affari guadagna lo 0,3% nell'indice Ftse Mib sostenuta da Telecom Italia (+1,6%) e da Mediaset (+1%) ma anche qualche titolo bancario con lo spread Btp/Bund che si e' portato sotto quota 300 punti, con una diminuzione di 8 punti rispetto la chiusura di ieri, segnale di fiducia dei mercati. In rialzo di mezzo punto percentuale Tenaris dopo la trimestrale migliore delle previsioni. Eni e' in fondo al Ftse Mib (-0,6%) mentre il petrolio corregge di mezzo punto percentuale a 74,64 dollari al barile nel Brent gennaio e a 64,9 dollari al barile nel Wti dicembre. Euro si rafforza a 1,1364 dollari da 1,1317 di ieri.