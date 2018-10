FINE CENTRO ACCOGLIENZA COMO

mercoledì 31 ottobre 2018COMO - ''Chiuso il centro di accoglienza di Como: e' la conferma che passiamo dalle parole ai fatti''. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a proposito della struttura aperta dal luglio 2016 davanti alla stazione ferroviaria della citta': ora e' stata completamente svuotata. Nel novembre 2016, il centro aveva fatto registrare il record di presenze con 371 ospiti, diventati 310 nel luglio 2017. A settembre, su indicazione del Viminale, il numero di immigrati era stato ridotto: primo passo verso la definitiva chiusura. ''Abbiamo dimostrato di saper mantenere la parola'', commenta il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni. ''La chiusura del Centro di accoglienza di Como e' una vittoria del governo e della Lega, vittoria resa possibile anche dalla drastica diminuzione degli sbarchi: meno 90mila arrivi rispetto all'anno scorso. E si sono ridotte anche le riammissioni dalla Svizzera. La nostra attenzione per Como non finisce qui, visto che abbiamo appena confermato l'arrivo di dieci nuovi poliziotti. Siamo coerenti e orgoglioso del lavoro fatto in soli cinque mesi di governo'', conclude Molteni.