UE HA PAURA E FRENA SU NPL

mercoledì 31 ottobre 2018Potrebbe riguardare i prestiti generati a partire da una data più tarda del previsto l'obbligo di copertura a tappe forzate dei crediti deteriorati che zavorrano i bilanci delle banche. L'obbligo di coprire gli Npl secondo tappe predefinite, che varia nella tempistica a seconda che il credito sia coperto da garanzia in immobili (9 anni), in valori mobiliari (7 anni) oppure se non garantito (3 anni), nella posizione comune concordata oggi dal Consiglio Ue in merito ai requisiti di capitale per i crediti deteriorati delle banche, dovrebbe riguardare, a quanto si apprende, unicamente i nuovi prestiti generati a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento europeo, e non a partire dal 14 marzo scorso come proponeva la Commissione Europea. Gli obblighi non dovrebbero riguardare, sempre a quanto si apprende, i prestiti già erogati e andati 'a male' prima dell'entrata in vigore del regolamento. Ora la posizione del Consiglio verrà negoziata con il Parlamento Europeo, per arrivare ad un testo finale sulla materia, molto importante per il sistema bancario italiano. Le banche che assistono al deterioramento di un credito (Npl, credito non performing) intervengono con svalutazioni e accantonamenti, riducendo il valore del credito nel bilancio (per approssimarlo a quello ritenuto recuperabile) o accantonando risorse proprie a copertura di un'esposizione a rischio. Praticamente, ''smontata'' la trappola micidiale costruita dalla Bce di Draghi. Molto probabile che questo ''ammorbidimento'' abbia direttamente a che fare con le prossime elezioni europee di maggio 2018: la Ue teme una rivolta generale degli elettori di tutta Europa.