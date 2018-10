NUOVI DIRETTORI AI TG RAI

mercoledì 31 ottobre 2018ROMA - Fumata bianca per le nomine dei direttori delle principali testate giornalistiche della Rai. Il consiglio di amministrazione di Viale Mazzini, che si e' riunito oggi, ha approvato, su proposta dell'amministratore delegato le nomine di Giuseppe Carboni come direttore del Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2 e Giuseppina Paterniti alla guida del Tg3. Al Giornale Radio va Luca Mazza', mentre alla TgR e' stato confermato Alessandro Casarin, gia' direttore ad interim. Le proposte dell'amministratore delegato sono state approvate con voto favorevole di tutto il consiglio e un solo voto contrario. Il cda ha anche approvato la semestrale che si e' chiusa con una perdita pari a 4,9 milioni (2,2 milioni in meno dell'analogo periodo del 2017). Per quanto riguarda l'esercizio 2018 viene confermato un risultato in sostanziale pareggio.