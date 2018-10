BRESCIA: CANDIDATO COL MITRA

mercoledì 31 ottobre 2018BRESCIA - Si e' candidato per entrare a far parte dei Consigli di quartiere a Brescia e su Facebook ha postato una foto mentre imbraccia un Kalashnikov. Protagonista Talat Chaudhry Doga, di origine pachistane sposato con una donna italiana e padre di due figli. La fotografia sarebbe stata scattata durante una vacanza in Pakistan, che data la foto, tanto ''vacanza'' pare non sia stata. Una foto che ha fatto scoppiare le polemiche e il caso sui giornali locali. Oggi il Comune di Brescia valutera' le candidature e decidera' se escludere il candidato 'armato'. ''Un atteggiamento che a voler essere buoni e' di cattivo gusto, ma che a ben guardare e' inaccettabile se pensiamo che Brescia, tra le citta' con la maggiore presenza di immigrati in Italia, e' da tempo considerata un centro nevralgico per simpatizzanti dell'estremismo islamico - ha commentato la consigliera regionale ed ex assessore Viviana Beccalossi -. Di certo credo che la comunita' pakistana non voglia e non debba farsi rappresentare da questo signore''.